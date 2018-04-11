Компания, принадлежащая Камерону и Тайлеру Уинклвосс, основателям криптообменника Gemini, получила патент на систему, направленную ​​на повышение безопасности цифровых трансакций. Она использует комбинацию общих криптографических методов, включая хэш-функции и цифровые подписи и может быть применена к их криптокошельку Gemini.

Новая система представляет собой «усовершенствование технологии компьютерной безопасности», которая охватит «систему, метод и программный продукт для обработки безопасных трансакций в облачной системе».

Заявка на патент была подана еще в ноябре.