На сегодняшний день это пятое изобретение близнецов.
Компания, принадлежащая Камерону и Тайлеру Уинклвосс, основателям криптообменника Gemini, получила патент на систему, направленную на повышение безопасности цифровых трансакций. Она использует комбинацию общих криптографических методов, включая хэш-функции и цифровые подписи и может быть применена к их криптокошельку Gemini.
Новая система представляет собой «усовершенствование технологии компьютерной безопасности», которая охватит «систему, метод и программный продукт для обработки безопасных трансакций в облачной системе».
Заявка на патент была подана еще в ноябре.
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