Госкорпорация «Ростех» и Банк России переходят на национальную систему передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС).

Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», присоединение к СПФС позволит госкорпорации использовать ее как канал обмена финансовой информацией между участниками системы, например, между банком и госкорпорацией или между дочерними предприятиями «Ростеха». Цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными в зашифрованном режиме, что снижает риск внешнего вторжения в систему и вероятность хакерских атак.

«Мы, безусловно, заинтересованы в повышении безопасности передачи и обмена данными как внутри корпорации, так и вовне — с российскими финансовыми организациями. Данная инициатива позволяет снизить зависимость от иностранных систем и дает возможность обмениваться информацией с нашими предприятиями в защищенном формате без использования мощностей зарубежных провайдеров», — заявил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Игорь Завьялов.

В настоящее время более 600 организаций «Ростеха» внедрили и применяют систему Единого корпоративного Казначейства (АС ЕКК), в базе данных которой — более 40 тыс. банковских счетов. На 20 крупнейших предприятиях пилотного контура ведется опытно-промышленная эксплуатация комплексной автоматизированной системы финансово-закупочной деятельности (АС ФЗД) полного цикла.