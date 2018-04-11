Правительство РФ будет привлекать инвестиции иностранных государств, не поддерживающих политику Соединенных Штатов, говорится в проекте ответных мер России на санкции США.

«Правительству Российской Федерации, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации принимать и осуществлять меры по привлечению инвестиций из иностранных государств, не поддерживающих противоправные и недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в экономику Российской Федерации», — говорится в проекте, поступившем в распоряжение РИА Новости .

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответ на антироссийскую политику США.