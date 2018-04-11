Информация, распространяемая мессенджером Telegram, может представлять угрозу интересам РФ и жизням граждан, заявила в Таганском суде Москвы представитель Роскомнадзора на заседании по блокировке мессенджера в России.

«Распространяемые сведения представляют угрозу Российской Федерации и жизням граждан. В связи с этим мы просим удовлетворить иск в полном объеме», — сказала представитель Роскомнадзора.