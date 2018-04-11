Решение суда о блокировке мессенджера Telegram выдано Роскомнадзору Таганским судом Москвы, сообщила RNS пресс-секретарь Таганского районного суда Юлия Сухинина.

«Таганский суд вручил представителю Роскомнадзора решение суда о блокировке Telegram», — сказала RNS Сухинина.

Ранее Таганский районный суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России, решение суда подлежит немедленному исполнению. Адвокаты мессенджера уже заявили о намерении обжаловать решение суда.

6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram в Таганский суд. До подачи иска — в марте — Роскомнадзор направлял Telegram уведомление о намерении подать иск в случае, если мессенджер не выполнит требование ФСБ и не предоставит службе ключи для дешифровки сообщений пользователей. Telegram этого не сделал, несмотря на то, что Верховный суд РФ признал данное требование законным.