Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства, отметили в Роскомнадзоре.
Роскомнадзор начнет процедуру блокировки мессенджера Telegram после получения соответствующего решения суда, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Процедура ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства», — отмечается в сообщении.
Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Представитель Роскомнадзора на заседании по блокировке мессенджера заявил, что информация, распространяемая мессенджером Telegram, может представлять угрозу интересам РФ и жизням граждан.
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