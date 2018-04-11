Роскомнадзор начнет процедуру блокировки мессенджера Telegram после получения соответствующего решения суда, сообщили в пресс-службе ведомства.



«Процедура ограничения доступа к мессенджеру Telegram будет организована после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства», — отмечается в сообщении.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Представитель Роскомнадзора на заседании по блокировке мессенджера заявил, что информация, распространяемая мессенджером Telegram, может представлять угрозу интересам РФ и жизням граждан.