По итогам 2017 года объем корпоративного ссудного портфеля российских банков вырос на 3,4% (после сокращения почти на 10% в 2016 году). Таким образом, можно говорить о постепенном восстановлении рынка кредитования юридических лиц после кризиса, при этом разные отрасли характеризовались различной динамикой выдачи кредитов, говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг».

Так, если компании по добыче полезных ископаемых топливно-энергетического сегмента за прошедший год более чем на треть увеличили свою задолженность перед банками, то в ряде других отраслей ссудная задолженность сокращалась двузначными темпами. В частности, наиболее слабая динамика была в отрасли по добыче полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических), в производстве машин и оборудования и строительстве.

При этом на фоне постепенного оживления корпоративного кредитования просроченная задолженность начала ощутимо снижаться. В целом по итогам 2017 года доля просрочки по корпоративному портфелю банков (включая Внешэкономбанк) сократилась на 0,3 процентного пункта до 6,2% на 1 января 2018 года, что является минимальным значением с начала 2016 года.

Для оценки степени рискованности кредитования банками той или иной отрасли эксперты агентства «РИА Рейтинг» на основании данных Центробанка РФ и Росстата подготовили рейтинг отраслей экономики по доле просроченной задолженности по кредитам перед российскими банками (включая ВЭБ) на 1 января 2018 года. В числе прочего отмечается, что разница по доле просрочки между отраслями с максимальной и минимальной долей составляла почти 20 раз.

В первой пятерке отраслей по доле просроченной задолженности за последний год произошли значительные изменения, однако, как и годом ранее, наибольшую долю просроченной задолженности и, соответственно, наибольшие риски для банков несут компании строительной отрасли. На 1 января текущего года 15% от объема ссуд, выданных строительным компаниям, было просрочено. Правда, годом ранее доля просрочки в данной отрасли была еще выше — 16,5%.

Второе место по доле просроченной задолженности заняло производство неметаллических минеральных продуктов с результатом 11,9%. На 1 января 2017 года производители неметаллических минеральных продуктов были шестыми по неплатежам с результатом 7,3%. «Скорее всего, сильная негативная динамика в данной отрасли связана с финансовым положением строительных компаний. Ведь основной потребитель неметаллических минеральных продуктов (кирпичи, цемент, стекло и прочие) — это стройка», — рассуждают аналитики. Среди 19 проанализированных агентством отраслей производство неметаллических минеральных продуктов показало наибольший прирост доли просроченной задолженности (плюс 4,6 п. п.).

На третью строчку по доле просрочки опустилась оптовая и розничная торговля. Торговые предприятия не смогли улучшить свою платежную дисциплину, однако и не сильно ее ухудшили (доля просрочки — плюс 0,4 п. п.). Проблемы торговых предприятий можно объяснить слабой динамикой доходов населения. В конце 2017 года и начале 2018 года динамика доходов населения улучшилась, а розничное кредитование уже вышло на вполне приличный уровень, что, скорее всего, приведет в текущем году к более быстрому росту торговли и поможет торговым предприятиям сократить просрочку, пишет «РИА Рейтинг».

Среди прошлогодних лидеров по просрочке заметно удалось поправить свое положение компаниям, занимающимся целлюлозно-бумажным производством, издательской и полиграфической деятельностью. На 1 января 2017 года данная отрасль была четвертой по доле просрочки, но за счет сокращения доли на 4,2 п. п. (более чем вдвое) данный сектор смог переместиться на 12-ю строчку рейтинга по доле просроченной задолженности.

Также относительно высокие показатели просрочки имеют такие отрасли, как сельское и лесное хозяйство (8,8%, четвертое место в рейтинге) и производство пищевых продуктов (7,9%, пятое место). Сельхозорганизации за прошедший год немного снизили долю просрочки по банковским кредитам и переместились на одну строчку вниз в рейтинге. Компании, производящие пищевые продукты, фактически поменялись местами в рейтинге с деревообработкой, которая теперь занимает седьмое место, а годом ранее была на пятом месте в рейтинге.

Наименьшая доля просроченной задолженности наблюдается в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. Лишь 0,8% всего объема ссудной задолженности предприятий, осуществляющих этот вид деятельности, просрочено, что в пять раз меньше медианного значения среди исследованных отраслей.

Также невысокие значения просрочки исторически имеют производители транспортных средств и оборудования (кроме автомобилей), отрасль производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Во всех этих отраслях доля просрочки меньше 2%.

Из 19 рассмотренных отраслей 11 продемонстрировали за последний год снижение доли просроченной задолженности. Помимо уже упомянутой отрасли целлюлозно-бумажного производство, издательской и полиграфической деятельности заметное снижение доли просроченной задолженности, но кратно слабее, наблюдалось в транспорте и связи, деревообработке, строительстве (минус 1,8, 1,5 и 1,4 п. п. соответственно).

Более чем на 1 п. п. за 2017 год просрочка выросла в трех отраслях: производстве неметаллических минеральных продуктов, добыче полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) и производстве автомобилей.



Эксперты агентства «РИА Рейтинг» ожидают, что в 2018 году корпоративное кредитование будет показывать более устойчивый рост на фоне снижения ставок в экономике. Это приведет к тому, что доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам еще снизится. В целом, по оценке аналитиков, доля просрочки по кредитам, выданным корпоративному сектору, на конец 2018 года будет находиться в диапазоне 5,9—6,2%.