Президент России Владимир Путин в 2017 году заработал 18,7 млн рублей, свидетельствует опубликованная на сайте Кремля декларация. В 2016 году глава государства заработал 8,86 млн рублей,

В собственности президента есть квартира площадью 77 кв. м, гараж площадью 18 кв. м, два автомобиля ГАЗ-М21, автомобиль «Нива», а также автомобильный прицеп «Скиф». Кроме того, в пользовании у главы государства находится квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.