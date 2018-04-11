Президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу и региональным властям до 1 декабря текущего года проработать вопросы содействия малому и среднему бизнесу при внедрении электронной ветеринарной сертификации, сообщается на сайте Кремля.

«Минсельхозу России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос о содействии предприятиям малого и среднего бизнеса при внедрении электронной ветеринарной сертификации», - говорится в документе.

При этом, ответственными за выполнение поручения назначены министр сельского хозяйства Александр Ткачев и руководители регионов.