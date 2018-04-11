Обмен крипотвалют на денежные единицы на сумму 600 тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль, считают в правительстве. Операции на такую сумму уже отслеживаются российскими банками в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В правительстве также считают, что прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом.

Об этом сказано в правительственном отзыве на законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах». Сам отзыв еще не поступил в Госдуму и в нем говорится, что законопроект следует доработать ко второму чтению, пишут «Известия» .

Росфинмониторинг настаивает на том, чтобы операторы обмена криптовалюты должны быть включены в число организаций, указанных в ст. 5 115-ФЗ, что приведет к необходимости исполнения ими всех национальных «антиотмывочных» стандартов. За операциями по обмену криптовалюты на рубли или иностранную валюту необходимо установить обязательный контроль — соответствующий подход вытекает из документов, утвержденных FATF (Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Обязательный контроль уже действует в отношении банковских операций на сумму от 600 тыс. рублей в рамках закона против отмывания доходов и финансирования терроризма (115-ФЗ). Банки должны информировать о подобных действиях Росфинмониторинг. В текущей редакции законопроекта допустимы только сделки с криптовалютой, так что они вполне могут попадать под стандартный контроль банков и Росфинмониторинга.

В отзыве правительства также подчеркивается, что в России не регламентированы вопросы налогообложения цифровых финансовых активов и сделок, которые совершаются с ними. Поэтому кабмин считает нужным внести соответствующие изменения в законодательство о налогах и сборах. Таким образом, вопрос поправок в Налоговый кодекс будет проработан, сообщили изданию в Минфине.