Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не решил, какой мессенджер будет использовать Кремль для связи с журналистам вместо Telegram, и не комментирует решение суда о его блокировке.

«Это решение суда, я никак его комментировать не буду», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Он признался, что пока не может сказать, какой мессенджер будет использоваться вместо Telegram. «Не знаю, посмотрим. Как только перестанет работать Telegram, перейдем на какой-то другой [мессенджер]», — сказал Песков. По его словам, возможные варианты «по пальцам руки можно пересчитать». «Надо посмотреть — какой удобный, какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет в себе весь набор услуг, тот и выберем», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, мессенджер Telegram, решение о блокировке которого в пятницу вынес Таганский суд Москвы, будет заблокирован в ближайшее время.

Таганский суд Москвы 13 апреля ограничил доступ к Telegram до предоставления ФСБ ключей для дешифровки переписки пользователей. Решение принято по иску Роскомнадзора от 6 апреля. В Telegram заявляли, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.