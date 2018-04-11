Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к пользователям со своей странице «ВКонтакте», где посоветовал им не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью, а также своевременно скачивать обновления.
Как сообщал Банкир.Ру, сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
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