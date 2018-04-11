Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к пользователям со своей странице «ВКонтакте» , где посоветовал им не удалять и не переустанавливать Telegram при возникновении проблем со связью, а также своевременно скачивать обновления.

Как сообщал Банкир.Ру, сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.