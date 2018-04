Кандидатура Олега Бачурина на должность председателя правления Банка Казани прошла согласование в ЦБ, стало известно казанскому порталу «Финансист» .

Как уточняет интернет-издание, Бачурин с 2014 года занимал должность вице-президента банка по IT-направлению. Оскар Прокопьев, который являлся председателем правления с мая 2017 года, останется на должности президента банка.



О выдвижении кандидатуры Бачурина на пост предправления Банка Казани «Финансист» писал в середине марта этого года.

«Мое глубокое убеждение — самых сильных людей надо ставить на позиции с наибольшим потенциалом, — цитировал портал в этой связи Оскара Прокопьева со ссылкой на его интервью изданию «Бизнес Online» . — Если мы на стратегической сессии всей командой единодушно ощутили наилучшие перспективы в сфере IT, значит, продвигать банк в этом направлении должен профессионал-айтишник высочайшего уровня. Управленец, знающий все нюансы данного бизнеса и тонко чувствующий будущее IT. На данном этапе, когда банк должен достичь именно этих целей, я принял решение передать пост председателя правления. Был период турбулентности после разразившегося в стране банковского кризиса. Этот период прошел. Опасностей нет. Мы с командой определили стратегию на следующий этап. И именно на этом этапе следующие шаги должен делать профессионал в сфере IT. Рулить будет другой человек, но под пристальным присмотром президента Банка Казани, то есть меня».