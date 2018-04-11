Министерство культуры, Роспатент и Министерство образования и науки РФ заключили соглашения об использовании основанной на технологии блокчейн отечественной платформы IPChain, которая призвана стать инфраструктурной базой для сервисов управления правами, рассказал Максим Прокш.

Он отметил, что ведомства могут размещать объекты интеллектуальной собственности, смотреть, как они управляются.

«Они могут использовать в этой системе свои собственные стандарты обмена данных. Например, Минкультуры ведет реестр фильмов и, соответственно, можно разместить информацию о правообладателях в системе и смотреть как внутри эти объекты оборачиваются и функционируют. <…> Система готова, она уже вышла в промышленную эксплуатацию», - цитирует советника ТАСС .