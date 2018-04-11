Минфин РФ оценивает как низкую вероятность введения санкций против российского госдолга, заявил в интервью агентству Bloomberg глава департамента внешнего долга Министерства финансов РФ Константин Вышковский.



«К большому сожалению, геополитическая ситуация сейчас такая, что возможно все, что угодно. Нельзя ничего исключать, но мы просто видели выводы по поводу российского госдолга Минфина США, что позволяет говорить о низкой вероятности введения таких мер», — передает слова Вышковского ТАСС.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что выступает против распространения американских санкций на государственный долг РФ.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур. Согласно разъяснениям Минфина, активы всех 24 граждан РФ и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию.