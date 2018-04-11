Официально Минэкономразвития до сих пор не направило в Минфин трехлетний прогноз социально-экономического развития, хотя по графику должно было представить основные параметры документа не позже 5 апреля, а в правкомиссию по бюджету он должен поступить до 10 апреля, пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.



В Минфин поступил лишь уточненный прогноз на текущий год, а параметры прогноза на 2019—2021 годы министерство еще дорабатывает, рассказал один из источников издания, ссылаясь на рабочие материалы ведомств.

Задержку другой собеседник газеты объяснил тем, что чиновники ждут новых майских указов президента России Владимира Путина, чтобы в соответствии с ними доработать прогноз.

По данным издания, проект указа о целях развития страны до 2024 года администрация президента должна подготовить к 15 апреля. При этом версия трехлетнего макропрогноза отдана в Минфин, утверждает человек, близкий к Минэкономразвития, но прогноз сильно зависит от реализации послания президента Федеральному собранию. Принимать трехлетний прогноз, по его данным, уже будет новое правительство, то есть это произойдет уже после инаугурации Путина 7 мая.