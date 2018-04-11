Платежная система Mastercard сообщила о найме новых разработчиков, в том числе специализирующихся на технологии блокчейн. Штат ирландского офиса платежной системы пополнился 175 разработчиками.

По словам управляющей Mastercard в Ирландии Сони Джилон, компания управляет проектами, которые способствуют финансовой интеграции в стране и за рубежом, и работает над тем, чтобы обеспечить потребителям, предприятиям и правительствам самые инновационные, безопасные и надежные способы оплаты, сообщает Coinfox .