Холдинг Mail.Ru Group разместил в газетах «Ведомости», «Коммерсантъ» и «Деловой Петербург» рекламу своего мессенджера «ТамТам». Компания купила по полосе в номерах от 13 апреля. Это произошло на фоне суда о блокировке Telegram.

«Ну а вдруг?», - предположил на своей странице в Facebook Александр Кармаев и разместил соответствующее фото.

Напомним, сегодня Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.