Министерство финансов Латвии предложило применять к сделкам с криптовалютой налог на капитал, размер которого сейчас составляет 20%.

Представитель Минфина Астра Каляне рассказала, что налогом возможно будет облагаться доход с капитала, который декларируется в момент, когда человек, например, продает криптовалюту.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) предупредила о высоких рисках сделок с криптовалютами, «спекулятивном пузыре» и рисках возникновения финансовых пирамид. По данным Комиссии, в настоящее время в Латвии только один банк предлагает инвестиции в финансовые инструменты, где базовым активом являются виртуальные валюты. Тем не менее, всем участникам рынка ведомство в обязательном порядке поручило обеспечить управление возможными рисками, сообщает ForkLog .

Тем временем по распоряжению премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса создана рабочая группа, которая изучит потенциальные выгоды и риски рынка криптовалют, а также различные аспекты его регулирования.