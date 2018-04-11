Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 42 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 61,57 рубля, курс евро понизился на 45 копеек, до 75,97 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Сирийская тема остается ключевой для рубля, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

«Российская валюта чувствительна к сирийской теме и останется под давлением ещё несколько дней, пока не разрешится ситуация», — комментирует эксперт.

По его словам, в паре USD/RUB сформировались границы 61,26—65,06 рубля для будущего бокового движения. «Если Штаты откажутся от ракетного удара по Сирии, то в рамках дальнейшей нисходящей коррекции курс доллара США может в моменте упасть до отметки 60,79 рубля», — допускает аналитик. В паре EUR/RUB он ожидает боковое движение между 75,6—80,5 рубля.

Антонов также рассматривает сценарий, при котором США могут нанести удар по Сирии, никого не предупредив второй раз. В этом случае курс российской валюты снизится к доллару до 66 рублей, к евро — до 82 рублей, предупреждает аналитик.

Напомним, в понедельник американский президент Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химического оружия в городе Дума в восточной Гуте, пригрозив нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию быть готовой к запуску новых и «умных» американских ракет. На этих заявлениях курс доллара повышался до 65 рублей , курс евро — до 80 рублей.

В четверг американский лидер заявил в своем Twitter , что не называл сроков удара по Сирии, добавив, что это может произойти «совсем не скоро». В итоге рубль отыграл у иностранных валют 50% потерь.

«Трамп пишет посты в Twitter, так как считает это надежным способом избежать спекуляций в СМИ. По факту же от его твитов стало еще больше спекуляций», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что в последние дни его твит-дипломатия дала положительный эффект для российского бюджета. «Резкими заявлениями в адрес России он вызвал панику на нефтяном рынке, а при ослаблении рубля стоимость бочки Brent подскочила до 4752 рублей. В результате российский бюджет получит больше средств», — отмечает аналитик.

В пятницу нефть торгуется в минусе: по данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 71,82 доллара.

Вполне возможно, что российская валюта сумеет и в пятницу немного прибавить, не исключает аналитик FxPro Александр Купцикевич. При этом от отмечает, что «размах восстановления сокращается — рубль находит новую точку равновесия, и она явно ниже предыдущего уровня».

«На прошлой неделе рубль торговался вблизи 57 за доллар и набирал силу вслед за нефтью. Без реакции на санкции, российской валюте вполне по силам было бы преодолеть отметку 56 и устремиться к новым локальным минимумом, так как нефть пережила мощный рывок и обновила максимумы с конца 2014-го», — комментирует эксперт..