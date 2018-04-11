Ведущая пакистанская биткоин-биржа Urdubit прекратила свою работу. Согласно информации на сайте компании, причиной этого послужил запрет центрального банка на операции с криптовалютой.

При этом криптобиржа призывает клиентов вывести средства «как можно скорее».

В Twitter сообщается, что работа биржи была остановлена еще 8 апреля, а возможность вывода BTC была доступна до конца того же дня. Но, как отмечают пользователи, они не получали никаких email-оповещений об этом. Представители компании комментариев на это не дали, сообщает Anycoin .

Urdubit is closed. All bitcoin withdrawals will be closed today at midnight. Please withdraw your funds if you dont we will not be held liable for it. — Urdubit (@urdubit) April 8, 2018

12 апреля Urdubit опубликовала новое сообщение на своей странице в Facebook. В нем она заявляет, что не возобновит свою деятельность до тех пор, пока центробанк не изменит свою позицию и не снимет запрет.