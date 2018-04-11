Абсолют Банк запускает новую услугу для юридических лиц по дистанционному открытию расчетного счета. Теперь клиент на официальном сайте банка может в режиме онлайн подать заявку и спустя несколько минут получить доступ к счету. Для этого потребуется только ввести ИНН компании и контактные данные, говорится в сообщении кредитной организации.

Затем на указанное юридическое лицо будет зарезервирован расчетный счет, по которому клиенту сразу станут доступны приходные операции. Клиент также на этапе регистрации может дистанционно загрузить документы (паспорта руководителей и лиц, обладающих правом подписи) и сгенерировать электронные ключи для управления счетом в интернет-банке. Для получения возможности проведения расходных операций клиенту потребуется один раз подъехать в офис банка для подписания документов.

По словам Натальи Поздеевой, управляющего директора по ИТ и технологиям Абсолют Банка, кредитная организация реализует стратегию по диджитализации бизнеса, и возможность дистанционного открытия счета для корпоративных клиентов - это один из шагов в данном направлении.