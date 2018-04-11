Фермерский кооператив LavkaLavka объявил о поиске инвесторов для привлечения 300 млн рублей в обмен на мажоритарную долю (51%) в компании, сообщил совладелец кооператива Борис Акимов.

Собственники LavkaLavka оценивают бизнес в 600 млн рублей. Таким образом, за 51% они могут выручить около 300 млн рублей. Привлеченные средства планируется направить на открытие за два года около 20 магазинов и кафе LavkaLavka в Москве. Тем самым розничная сеть кооператива вырастет более чем в три раза.

Акимов отметил, что в качестве инвесторов будут привлекаться как нынешние поставщики LavkaLavka, так и новые. Реорганизацию бизнеса планируется завершить за два месяца, сообщает «Коммерсант» .

Таким образом, все магазины, кафе, онлайн-магазин, ресторан, рынки и кулинарии перейдут в новое ООО, в котором у основателей останется 49% акций, а 51% распределят между 10-20 фермерами пропорционально их инвестициям. Оперативное управление возьмет на себя созданный для этого кооператив «ЛавкаЛавка» (в него войдут все учредители ООО, у которых будет по одному голосу вне зависимости от их доли).

Фермер Олег Покровский планирует получить 10% в LavkaLavka. Основное преимущество участия в проекте он видит в том, что фермерам не придется создавать с нуля свою сбытовую сеть. LavkaLavka, в свою очередь, получает средства на развитие без необходимости привлекать банковское финансирование, пояснила консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова.