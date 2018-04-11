Решение суда о блокировке Telegram из-за отказа сотрудничать с государством — это хороший урок и для основателя мессенджера Павла Дурова, и для всех остальных, считает советник президента РФ по Интернету Герман Клименко.



Ранее в пятницу Таганский суд Москвы разрешил Роскомнадзору заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в РФ, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.

«Мне представляется, что, работая на территории государства, ты обязан сотрудничать (с властями. — Прим. ред.). Но Дуров отличается тем, что он вообще не разговаривает с государством. Это неправильно, мне кажется. Это хороший урок и для всех, и для Дурова», — сказал советник президента РИА Новости .

«Павел Дуров сам себя загнал в эту безумную ловушку, из которой в свое время «выскочил» Microsoft со Skype — без всякой, кстати, потери своей аудитории», — рассуждает Клименко.

«Я надеюсь, что Павел согласится с доводами государства и будет сотрудничать», — заключил советник президента.