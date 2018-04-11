Советник президента РФ Герман Клименко считает, что блокировка мессенджера Telegram в России не повлияет на жизнь россиян. Такое мнение он высказал ТАСС.

Ранее Таганский суд удовлетворил иск о блокировке Telegram в России, причем разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

«Я считаю, что любая компания, работающая на территории РФ и оказывающая услуги гражданам РФ, должна сотрудничать с правоохранительными органами в рамках действующего законодательства. Блокировка Telegram никак не отразится на жизни россиян», — прокомментировал ситуацию Клименко. По его словам, есть достойные альтернативы, в том числе ICQ, Viber и WhatsApp.