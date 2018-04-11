Рынок рубля стабилизируется, сообщил журналистам заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач на Красноярском форуме.



«Рынок стабилизируется через какое-то время. Негативные новости, шокирующие вещи пройдут», — сказал Клепач. Он также отметил, что, по его прогнозам, Центробанк сделает паузу и не будет снижать ключевую ставку. Рост ВВП, по оценке Клепача, составит 1,8%.

США на прошлой неделе ввели новые санкции против России. Это вызвало обвал котировок ценных бумаг многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями, а также резкое ослабление рубля к доллару и евро . Максимально обе валюты выросли против рубля в среду: курс доллара — до 65,06 рубля, евро — до 80,5 рубля. В четверг рубль немного отыграл падение.