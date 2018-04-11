Спекулятивный интерес к криптовалютам, таким как биткоин, достиг пика, сообщается в новом исследовании Equity Gilt Barclays 2018, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.



«В отличие от прошлых пиков цен на биткоин, данные опроса показывают, что спекулятивный пузырь криптовых валют, возможно, достиг своего пика», — сообщает Barclays.

Банк прогнозирует, что любой долгосрочный спрос на биткоин и его аналоги будет идти из секторов с низким уровнем доверия. В своем докладе Barclays также сравнил криптотермины с распространением инфекционного заболевания, где часть инвесторов уже «заражена», остальные входят в группу «уязвимых», а у некоторых есть стойкий иммунитет.

«Мы разработали теоретическую модель по ценам на активы с пулом спекулятивных инвесторов и сравнили ее с фактическим поведением биткоинов на рынке, чтобы понять будущую динамику. Модель имеет четкие параллели с моделями распространения инфекционного заболевания в эпидемиологии», — говорится в докладе.

Цена биткоина сократилась почти вдвое за первые четыре месяца 2018 года, и она вряд ли превысит свой рекордный максимум в почти 20 тыс. долларов США, установленный в декабре 2017-го, считает британский Barclays.