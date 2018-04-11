CEO индийской криптовалютной биржи Coinsecure Мохит Калра обвинил главу отдела безопасности своей компании в хищении 438 BTC (почти 3,5 млн долларов).

Как говорится в сообщении на сайте торговой площадки, система никогда не подвергалась хакерским атакам, ее никто не взламывал. Текущая проблема связана с потерей средств во время извлечения BTG [Bitcoin Gold] для дальнейшего их распределения среди клиентов.

Руководство Coinsecure отмечает, что извлекал BTG руководитель отдела безопасности Амитабх Саксена, который заявил, что средства были потеряны в процессе извлечения приватных ключей. Но во втором заявлении, которое CEO Coinsecure Мохит Калра направил в полицию Нью-Дели, говорится, что, по словам Саксены, 438,318 BTC «были украдены с биткоин-кошелька компании в процессе некой атаки». Также он потребовал от полиции изъять паспорт Саксены по причине того, что «в ближайшее время он может улететь из страны», сообщает ForkLog .

Руководство криптобиржи ставит под сомнение слова руководителя отдела безопасности и допускает, что история со взломом была выдумана им, «чтобы отвести от себя внимание, в то время как он сам мог играть роль в этом инциденте». При этом лишь Саксена обладал доступом к приватным ключам.