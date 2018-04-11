Информация об инциденте уже направлена в полицию Нью-Дели.
CEO индийской криптовалютной биржи Coinsecure Мохит Калра обвинил главу отдела безопасности своей компании в хищении 438 BTC (почти 3,5 млн долларов).
Как говорится в сообщении на сайте торговой площадки, система никогда не подвергалась хакерским атакам, ее никто не взламывал. Текущая проблема связана с потерей средств во время извлечения BTG [Bitcoin Gold] для дальнейшего их распределения среди клиентов.
Руководство Coinsecure отмечает, что извлекал BTG руководитель отдела безопасности Амитабх Саксена, который заявил, что средства были потеряны в процессе извлечения приватных ключей. Но во втором заявлении, которое CEO Coinsecure Мохит Калра направил в полицию Нью-Дели, говорится, что, по словам Саксены, 438,318 BTC «были украдены с биткоин-кошелька компании в процессе некой атаки». Также он потребовал от полиции изъять паспорт Саксены по причине того, что «в ближайшее время он может улететь из страны», сообщает ForkLog.
Руководство криптобиржи ставит под сомнение слова руководителя отдела безопасности и допускает, что история со взломом была выдумана им, «чтобы отвести от себя внимание, в то время как он сам мог играть роль в этом инциденте». При этом лишь Саксена обладал доступом к приватным ключам.
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