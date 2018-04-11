Ожидаем нейтрального открытия торгов на российском рынке в силу смешанных результатов торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы, а также из-за укрепления рубля к доллару до 61,7 на форекс в течение азиатской сессии. При этом, из-за временного снижения риска военного удара США по Сирии иностранные фонды с фокусом на РФ продолжают заходить в российский рынок. Дельта движения капитала показала приток ликвидности в диапазоне от $54 до 76 млн по итогам торгов в четверг, она положительная уже 3 дня подряд, а накопленный итог составляет больше $200 млн при существенном объеме оборота российских бумаг в фондах.

Таким образом, возможность заработать на росте российских активов после снижения на 10-17% в начале недели важнее, чем политические цели некоторых лидеров западных государств. Вместе с тем, перед выходными днями инвесторы предпочтут застраховаться от внезапных военных ситуаций, поэтому доллар укрепится к рублю.