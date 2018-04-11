Россия не может оставить без ответа американские санкции, в противном случае страна в экономическом плане вернется в 1990-е годы. Такое мнение высказал ТАСС президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.



«Санкции — это не наш выбор. Против нас начата экономическая война и мы вынуждены отвечать. У нас два выхода. Судите сами. Первый — согласиться на условия противника. Второй — противостоять. Наш исторический опыт учит, что, к сожалению, уступки только разжигают аппетит, и если мы уступим, то очень быстро в экономическом плане скатимся к 90-м годам. То время для наших так называемых партнеров считается идеальным», — сказал Катырин.

Говоря о предполагаемых контрмерах в ответ на американские санкции, глава ТПП отметил, что США экономически более мощная страна, чем Россия.

«Но я не знаю в мире ни одного даже самого богатого бизнесмена, который при всех своих доходах радовался бы потере, скажем, даже одного 1 миллиона долларов. Нет таких и в США», — подчеркнул Катырин. По его словам, санкции и контрсанкции, безусловно, не способствуют росту инвестиций, но в сферах, не затронутых ограничениями, сотрудничество с Западом будет развиваться, в том числе и с американскими бизнесменами.

Катырин добавил, что последние санкции США в отношении России сконструированы очень своеобразно и являются не политическим инструментом, а примером недобросовестной конкуренции.

«Вердикт о виновности конкретной предпринимательской структуры любой страны будет приниматься по усмотрению Управления по контролю за иностранными активами Минфина США в соответствии с американскими политическими американскими политическими и экономическими интересами. Это пример уже не политики, а абсолютно недобросовестной конкуренции», — считает Катырин.