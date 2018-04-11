Представитель ФСБ в пятницу заявила в Таганском суде Москвы, что Telegram не предоставил сведений о невозможности исполнения требования о предоставлении ключей для расшифровки сообщений, передает корреспондент ТАСС.

«Представители мессенджера Telegram не предоставили ключей для расшифрования сообщений, а также сведений о невозможности исполнения требования о предоставлении ключей», — сообщила в суде представитель ФСБ.

В Федеральной службе безопасности заявили, что поддерживают требование Роскомнадзора о блокировке Telegram.