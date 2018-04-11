Санкции США в отношении ряда российских лиц и компаний могут серьезно повлиять на деятельность подпавших под ограничения предприятий, ограничив их способность торговать и обслуживать долг в долларах. Такое мнение выразило международное рейтинговое агентство Fitch.



«Санкции, вероятно, окажут глубокое воздействие на данные компании, которые не смогут совершать сделки в долларах США — стандартной валюте торговли сырьевыми товарами и основной валюте в сделках международной торговли», — отмечает агентство.

Подпавшие под санкции российские компании могут пострадать из-за снижения торговой активности, указывает Fitch. Кроме того, компании, имеющие задолженность в долларах, не смогут ее обслуживать (что приведет к росту долга). В частности, «Русал» уже заявил, что будет оценивать вероятность технических дефолтов в отношении определенных кредитных обязательств, напоминает Fitch.