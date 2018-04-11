Согласно данным Google Trends, начиная с конца 2017 года, биткоин, а вслед за ним и архитектура блокчейн стали одними из самых трендовых запросов в Интернете. Уже сейчас очевидно, что блокчейн-технологии повлияют как на современные системы расчетов, так и на платежные средства одновременно. И если в эпоху становления Интернета все происходило в течение десятка лет, то в эпоху блокчейна все ускоряется и может измениться за пару лет, считает Алексей Насонов.

По его словам, современные платежные системы, такие как SWIFT или SEPA, основаны на наличии посредников, работающих как регуляторы и доверительные центры, что усложняет инфраструктуру платежей и замедляет сам процесс движения денег через страны и континенты.

«Несомненно, блокчейн разрушит или полностью изменит платежные системы, к которым мы все привыкли. Все, что сейчас кажется правильным и незыблемым, может быть изменено в течение каких-то 5-10 лет», - прогнозирует эксперт.

За три года, которые потребовались для появления системы европейских круглосуточных мгновенных платежей SCT Inst (SEPA Instant Credit Transfer), в криптовалютном мире произошло несколько революций: запуск смарт-контрактов, создание распределенных приложений, скачкообразное увеличение капитализации рынка и проникновение блокчейн в Internet of Things. Очевидно, что с такими финансовыми и временными издержками традиционных технологий, следующим этапом развития кросс-граничных платежных систем будет реализация их на основе блокчейн-технологий, поясняет Алексей Насонов.