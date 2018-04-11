Правительство сейчас анализирует последствия введенных против РФ американских санкций и примет решение по контрмерам после этого анализа, сказал журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Я не буду называть первоочередные меры, потому что мы анализируем последствия введенных против нас санкций и по итогам этого анализа будем решать, что нужно делать конкретно», — сказал он в кулуарах Красноярского экономического форума.

Дворкович отметил, что подготовленный российской стороной законопроект об ответных мерах на санкции США дает возможность выбрать из обширного списка контрмер. США, с точки зрения России, действуют иррационально, и РФ должна быть готова к любым решениям с их стороны, добавил он.

При этом он не стал говорить о том, какие ограничения РФ может ввести в первую очередь, отметив, что сейчас оценивается вероятность по каждой отдельной группе товаров.

Вице-премьер РФ выразил надежду на благоразумие США в вопросе санкций против суверенного долга РФ.

«Что им покажется правильным в следующий момент времени — понятия не имеем. Должны быть готовы в любом случае ко всему. Но надеемся каждый раз на благоразумие», — сказал Дворкович.

«Они (США) действуют абсолютно иррационально, с нашей точки зрения. Рационально с точки зрения конкурентной борьбы со всем остальным миром. Тут мы скорее инструмент, чем конечная цель, во многом. Или одновременно и инструмент, и цель», — сказал Дворкович.

По его словам, министр финансов США не подтвердил планы по введению ограничений на суверенный долг РФ. «Насколько я знаю, это пока позиция ряда конгрессменов США, которые соответствующий законопроект пытаются провести, но их министр финансов сказал, что анализ показывает, что это не в их интересах. Но что им придет в голову в следующий момент — мы же не знаем», — добавил Дворкович.

Персональные санкции в отношении руководителей российских нефтегазовых компаний затрудняют деловые контакты, но не являются катастрофой, заявил он.

«Скорее всего, это означает, по опыту предыдущих личных санкций, что именно с этими лицами, людьми не будут подписывать какие-то документы. Нужно будет, чтобы право подписи было у кого-то другого. Но оно и так есть в компаниях у определенного дополнительного количества людей, которые могут подписывать документы. Это, конечно, затрудняет общение, деловые контакты, но не является катастрофой для компании», — заверил Дворкович.

Правительство РФ также готово вводить ответные ограничительные меры для сохранения объемов металлургического производства в стране после санкций США, сообщил он.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство предпримет все возможное для сохранения и наращивания объемов собственного промышленного производства. «Будем в том числе для этого применять отдельные ограничительные меры в отношении тех стран, которые ввели против нас санкции, чтобы уменьшить поставки от них, если они нам не нужны, если у нас есть свои мощности… Но работа сейчас идет, анализируется каждый конкретный товар, буквально каждая конкретная позиция, мы смотрим, что нужно делать. Занимаемся вместе с другими ведомствами в зависимости от позиций, но главный Минпромторг в этой работе», — отметил он.

Консервативный сценарий макропрогноза на ближайшие три года учтет ужесточение политики по отношению к РФ со стороны Запада, при этом целевой сценарий будет ориентирован на поставленные президентом в послании к Федеральному собранию цели, сказал Дворкович.

«Сейчас будем анализировать… любом случае будет (в прогнозе на будущую трехлетку. — Прим. ТАСС) целевой сценарий, который ориентирован на поставленные президентом цели. Будет консервативный сценарий, который подразумевает ужесточение политики по отношению к нам», — подчеркнул он.

Дворкович отметил, что существующий макропрогноз не учитывал введение санкций против групп компаний бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, но санкции против них радикально не меняют прогноз.

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. В перечень компаний попали сразу несколько структур, связанных с Олегом Дерипаской, в том числе российский производитель алюминия «Русал». Санкции фактически закрыли доступ для российского алюминия на рынки Европы и США из-за последовавших за этим ограничений на торговлю металлом «Русала» на торговых площадках.



Ранее, в конце марта, Соединенные Штаты ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию — 25% для стали и 10% для алюминия. Россия заявила, что может оспорить решение США в ВТО.