Говорить об уровне инфляции по итогам 2018 года преждевременно, сейчас экономика находится в целевом инфляционном интервале, заявил в рамках пленарной сессии Красноярского экономического форума вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Мы добились результата (в части стабилизации экономики РФ. — Прим. ред.). Инфляция снизилась до уровня ниже целевых значений, даже ниже 4%, сейчас составляет два с небольшим процента. Преждевременно говорить о том, какой она будет по итогам года, но в любом случае мы находимся в целевом интервале», — сказал он.

Вице-премьер также выразил мнение, что довести уровень инвестиций до более чем 25% ВВП невозможно без новых инструментов, таких как инфраструктурная ипотека и фабрика проектного финансирования.

«Цель — добиться роста инвестиций с сегодняшних менее 20% ВВП до более 25% ВВП. Это невозможно сделать только за счет текущих поступлений — внутренних или внешних. Поэтому мы ведем речь о новых инструментах, таких как инфраструктурная ипотека, фабрика проектного финансирования и ряд других инструментов, которые позволят дополнить ресурсы для инвестиционной активности и именно таким образом реализовать и крупные инфраструктурные проекты», — сказал он.