Основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале написал, что «права человека не должны быть нарушены из-за страха или жадности». Так он прокомментировал решение Таганского суда Москвы о блокировке доступа к мессенджеру в России за непредоставление ФСБ ключей от дешифровки сообщений пользователей.

«Власть местных правительств над IT-корпорациями основана на деньгах. В любой момент правительство может обрушить их акции, угрожая блокировать потоки выручки на местных рынках и заставляя эти компании делать странные вещи (вспомните, как в прошлом году Apple перенесла серверы iCloud в Китай)», — отметил Дуров.

По его словам, Telegram может позволить себе роскошь не заботиться о потоках выручки или продажах рекламы. «Конфиденциальность не продается, и права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности», — резюмировал он.

В Instagram Дуров опубликовал фотографию с подписью: «Чтобы быть по-настоящему свободным, нужно быть готовым рискнуть всем ради свободы».

Ранее на своей странице «ВКонтакте» основатель мессенджера сообщил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок .