Денежная база РФ в широком определении на 1 апреля составила 15 трлн 477,5 млрд рублей, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Банка России. На 1 марта 2018 года показатель равнялся 14 трлн 579,3 млрд рублей, то есть за месяц он вырос на 898,2 млрд.

Как показывают данные регулятора, рост наблюдался по всем компонентам широкой денежной базы.

Так, объем наличных денег в обращении (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций, без учета наличных денег в кассах учреждений ЦБ) увеличился с 9 трлн 113,7 млрд рублей на начало марта до 9,231 трлн на 1 апреля, остаток средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России в валюте РФ (включая усредненную величину обязательных резервов) — с 1 трлн 812,9 млрд до 1 трлн 823,9 млрд рублей, объем депонируемых кредитными организациями в ЦБ обязательных резервов по привлеченным средствам в рублях и иностранной валюте — с 506,4 млрд до 507,4 млрд.

При этом основной прирост общего показателя денежной базы в широком определении в марте обеспечили составляющие, связанные с размещением свободной ликвидности банковского сектора. В частности, объем депозитов кредитных организаций в Центробанке увеличился с 2 трлн 445,9 млрд на начало месяца до 2 трлн 786,5 млрд рублей (плюс 340,6 млрд), объем облигаций Банка России у кредитных организаций — с 700,3 млрд (по рыночной стоимости) до 1 трлн 128,8 млрд (плюс 428,5 млрд рублей).

Напомним, Банк России в августе 2016 года возобновил после полуторагодового перерыва проведение депозитных аукционов для поглощения избыточной ликвидности банковского сектора. Максимальный на текущий момент объем предложения со стороны банков в рамках одного депозитного аукциона был зафиксирован 23 января этого года — 3 трлн 386,5 млрд рублей, максимальный объем фактического размещения — 13 февраля 2018-го: 3 трлн 54,4 млрд.

Кроме того, начиная с августа 2017 года был проведен ряд аукционов по размещению трехмесячных купонных облигаций Банка России. Этот инструмент также был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. В общей сложности размещались семь выпусков КОБР, первые четыре на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБРбыл сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд, 400 млрд и 500 млрд рублей соответственно. Кроме того, на 17 апреля запланировано начало размещения восьмого выпуска КОБР общим номинальным объемом 700 млрд рублей.



Как сообщалось, в 2017 году денежная база РФ в широком определении выросла более чем на 2,8 трлн рублей.

