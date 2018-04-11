Временная администрация КБ «Северный Кредит», назначенная в связи с отзывом его лицензии 29 декабря 2017 года, в ходе обследования финансового состояния банка выявила операции, направленные на вывод его активов на сумму более 3,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, опубликованном в пятницу.

Как уточняется, «указанные операции проведены в преддверии отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций при участии руководства и должностных лиц банка посредством реализации схемных операций с ценными бумагами, отчуждения недвижимого имущества, а также переуступки прав требования по ссудной задолженности юридических и физических лиц».

Отметим, что за несколько дней до отзыва лицензии «Северный Кредит» на своем сайте сообщил об исчезновении руководства .

В ЦБ напоминают, что 27 февраля этого года Арбитражный суд Вологодской области признал банк банкротом . В середине февраля регулятор публиковал данные, согласно которым «дыра» в балансе банка «Северный Кредит» превышает 5,1 млрд рублей. В сегодняшнем сообщении указано, что, по оценке временной администрации, стоимость активов «Северного Кредита» не превышает 2,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами порядка 8 млрд (в том числе обязательства перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями превышают 4 млрд рублей). Таким образом, оценка «дыры» в балансе банка увеличена до 5,6 млрд рублей.



Информация о финансовых операциях с признаками уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками КБ «Северный Кредит», направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ, сообщает Центробанк.