Ослабление рубля в марте происходило на фоне роста геополитической напряженности, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

«В марте рубль ослаб почти на 1,5%. Согласно модельной оценке, основной вклад в это внесли разовые плохо предсказуемые факторы, в отсутствии которых рубль был бы на 2—3% крепче. Вероятно, это связанно с ростом геополитической напряженности», — отмечается в сообщении пресс-службы регулятора.

В то же время, поддержку рублю оказали восстановление мировых цен на нефть и несколько возросшая привлекательность сделок carry-trade (из-за снижения волатильности курса), которые, в отсутствие других факторов, привели бы к укреплению рубля на 1—1,5%.

Крупнейшими покупателями иностранной валюты на рынке «спот» были нерезиденты. За прошедший месяц объем их нетто-покупок составил около 6 млрд долларов.