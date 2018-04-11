В марте отрицательный спред краткосрочных ставок межбанковского кредитования к ключевой ставке ЦБ продолжил сужение в результате роста спроса и сокращения предложения ликвидности в данном сегменте денежного рынка, отмечается в 25-м выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



Как отмечает пресс-служба регулятора, на увеличение структурного профицита ликвидности оказали влияние операции Банка России по реализации мер по предупреждению банкротства отдельных банков, в том числе с привлечением АСВ. Соответственно, был повышен прогноз уровня структурного профицита ликвидности до конца года.

«Решение ЦБ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов в марте было ожидаемо рынком. Однако из-за ухудшения ситуации на внешних рынках ожидаемая траектория ставок на горизонте двух месяцев несколько выросла», — сказали в пресс-службе.

Ужесточение денежно-кредитной политики в США, возросшая вероятность обострения «торговых войн» и сохраняющаяся волатильность на мировых фондовых рынках заметно снизили спрос инвесторов на рисковые активы, в том числе российские, считают в ЦБ.

Несмотря на это, на рынке облигаций сохранялись высокие объемы размещения ценных бумаг и продолжилось снижение их доходности. Этому в том числе способствовали мартовское решение Банка России снизить ключевую ставку и сохранение инфляции на низком уровне.