В связи с обвалом рубля и паникой на рынках после введения санкций регулятор поинтересовался у руководителей крупных банков, все ли в порядке. О подобных звонках ЦБ «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры крупных банков, отмечая, что в неспокойных ситуациях ЦБ часто спрашивает банки о состоянии дел.

По их словам, это был неформальный разговор о текущей ситуации, ЦБ хотел обозначить свое участие, просил обратить внимание на валютные активы с учетом падавшего курса рублях.



По данным издания, спрашивали, при каком курсе нормативы могут приблизиться к пороговым значениям, сообщил другой, был разговор про UC Rusal, попавшую под блокирующие санкции, про подешевевшие ценные бумаги.

ЦБ спрашивал, чем он может помочь, предлагал сформулировать предложения по мерам поддержки, если они требуются. Однако пока ситуация не такая, чтобы регулятору нужно было как-то системно помогать банкам, колебания курса еще далеки от того, что было в 2014 года, говорит один из собеседников издания.

ЦБ в рамках надзорного процесса и работы по обеспечению финансовой стабильности регулярно проводит оценку состояния банков на предмет их устойчивости к разного рода рискам, в том числе кредитному, процентному и валютному, сообщил представитель ЦБ в ответ на вопросы издания: «Такого рода оценка проводится как на основе стресс-тестирований, так и на основе опроса банков об их оценке текущей ситуации».