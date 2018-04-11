Банк России 13 апреля отозвал лицензию у Конфидэнс Банка (регистрационный номер 970). Об этом сообщается на сайте регулятора .

Костромской Конфидэнс Банк в январе 2018 года на протяжении восьми дней нарушал норматив достаточности основного капитала (Н1.2). На начало февраля все установленные нормативы выполнялись банком с избытком, а значение норматива Н1.2 составило 6,8%.



В феврале банк на протяжении одного дня также нарушал нормативы достаточности базового (Н1.1) и основного капитала (Н1.2). Стоит отметить, что на начало марта значения нормативов Н1.1 и Н1.2 составили по 6,4%.