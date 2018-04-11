Банк России предлагает исключить заемщиков из числа клиентов, которые смогут решать незначительные споры (до 500 тыс. рублей) с банками во внесудебном порядке при помощи финансового омбудсмена — к нему смогут обращаться только вкладчики. Это следует из проекта поправок ЦБ к законопроекту о финансовом уполномоченном, уже принятому в первом чтении, пишут «Известия» .

По мнению экспертов, такой подход позволит снизить нагрузку на финансового омбудсмена, а для решения проблем заемщиков нужно создавать отдельную структуру. При этом ранняя редакция законопроекта давала право всем пострадавшим гражданам — и вкладчикам, и заемщикам — обращаться к финансовому уполномоченному.

Если разрешить закредитованным гражданам обращаться к омбудсмену, это серьезно увеличит нагрузку на него, говорится в пояснительной записке к проекту поправок ЦБ. По данным Объединенного кредитного бюро, сейчас в России свыше 8 млн граждан с проблемными кредитами (с просрочкой от трех месяцев). Даже если десятая часть таких заемщиков обратится к уполномоченному, это может вызвать коллапс в деятельности создаваемого института финансового омбудсмена, считает управляющий Фондом защиты прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.



Логика ЦБ заключается в том, чтобы оградить уполномоченного от лавинообразного потока жалоб со стороны граждан: важно, чтобы тот справлялся со своей нагрузкой, уверен Сафиулин.Если финансовый омбудсмен будет перегружен обращениями, он не сможет эффективно помогать гражданам, согласен управляющий активами ИК Global Capital Александр Григоренко.

Однако действующий финансовый омбудсмен Павел Медведев выступает против предложений ЦБ. По его словам, защита нужна не только вкладчикам, но и заемщикам.

«Финансовый омбудсмен может попробовать договориться с банком о реструктуризации займа, предусматривающей увеличение сроков кредитования при уменьшении размера ежемесячных платежей. Это в любом случае лучше для банка и заемщика, чем суд, — отметил Медведев. По его словам, граждане также жалуются на изменение процентной ставки по кредиту после заключения договора и навязывание банками договоров страхования».

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что окончательная позиция по вопросу о должностных обязанностях финансового омбудсмена будет сформирована позже.

