Количество заявок на банковские продукты, оставленные в 2017 году посетителями Банки.ру, крупнейшего финансового онлайн-супермаркета России, выросло по сравнению с предыдущим периодом на 47% и составило 675 тыс. заявок. Особой популярностью у клиентов пользовались потребительские кредиты (292 тыс.; +27%), страховые продукты (84 тыс.; +607%), кредитные карты (83 тыс.; +48%) и ипотека (55 тыс.; + 207%). Кроме того, в 2017 году вкладчики разместили через портал Банки.ру депозиты на общую сумму 44 млрд рублей.

Количество заявок на банковские продукты, оставленные в 2017 году посетителями Банки.ру, крупнейшего финансового онлайн-супермаркета России, выросло по сравнению с предыдущим периодом на 47% и составило 675 тыс. заявок. Особой популярностью у клиентов пользовались потребительские кредиты (292 тыс.; +27%), страховые продукты (84 тыс.; +607%), кредитные карты (83 тыс.; +48%) и ипотека (55 тыс.; + 207%). Кроме того, в 2017 году вкладчики разместили через портал Банки.ру депозиты на общую сумму 44 млрд рублей.



По словам генерального директора Банки.ру Динары Юнусовой, в 2018 году общее количество заявок на финансовые продукты должно превысить 1 млн. Особую роль здесь сыграет запущенный в конце года инновационный сервис «Мастер подбора кредитов» . В его основе — собственная скоринговая технология, помогающая клиентам выбрать предложения с высокой вероятностью одобрения. В настоящее время к сервису подключено 40 крупных кредитных организаций (банков и МФК). Ожидается, что в 2018 году только через «Мастер подбора кредитов» в банки будет отправлено более 200 тыс. заявок.

Консолидированная неаудированная выручка холдинга Банки.ру по итогам 2017 года составила 676,1 млн рублей, показав умеренный рост в 3%. «Прошедший год стал для Банки.ру годом серьезных структурных преобразований, и акционеры не ставили задачу роста выручки, — сказала Динара Юнусова. — Но уже в 2018 году она должна увеличиться на 35%. Анализируя результаты первого квартала 2018 года, могу сказать, что это реалистичная задача».

Чистая прибыль холдинга в 2017 году выросла на 127% — с 62 млн до 141 млн рублей, EBITDA — на 42% (187 млн против 131 млн годом ранее). Показатель EBITDA margin накопленным итогом в январе — декабре 2017 года составил 28% (против 20% в 2016 году).

Банки.ру — независимый интернет-холдинг, объединяющий сервисные и информационные финансовые ресурсы. В 2017 году охват сайта Banki.ru, по данным Data Insight, составил почти половину совокупной аудитории и трафика финансового сектора Рунета (48,3%, или 6—7 млн уникальных посетителей в месяц).

В группу входят:

крупнейший финансовый супермаркет Рунета Banki.ru , предлагающий продукты банковского, страхового, телекоммуникационного и инвестиционного рынков;

портал о светской жизни финансистов и банкиров Finparty.ru ;

профессиональное интернет-СМИ Bankir.ru;

ведущий банковский портал Белоруссии Infobank.by ;

онлайн-сервис кредитной информации для физических лиц Mycreditinfo.ru .

60% долей группы принадлежат ее основателям, 40% — инвестиционному фонду RussiaPartners.