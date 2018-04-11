Испанский банк Santander подтвердил запуск нового международного платежного сервиса Santander One Pay FX, созданного на основе xCurrent — решения от блокчейн-стартапа Ripple.

Таким образом, утверждает банк, международные переводы можно будет в большинстве случаев получать в день отправки или на следующий день. Кроме того, еще до завершения отправки средств пользователи смогут точно узнать, какая сумма в валюте страны назначения дойдет до получателя. До начала лета в сервисе также появится возможность проведения мгновенных переводов средств.

Как поясняет Anycoin , в первое время в зависимости от региона клиентам предлагают несколько вариантов перевода средств. Так, пользователи из Испании могут переводить доллары в США и фунты стерлингов в Великобританию, британцы могут отправлять евро в 21 страну и доллары в США, а жители Бразилии и Польши — фунты стерлингов в Великобританию.