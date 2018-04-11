Банк России 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Лидер» (регистрационный номер 3304-К, Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с этим ФЗ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.



«В деятельности НКО АО «Лидер» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО АО «Лидер» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов», отметили в ЦБ.





