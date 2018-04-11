Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США опубликовало патентную заявку финансового конгломерата Bank of America, в которой описана блокчейн-система хранения данных с автоматической проверкой идентичности.

Таким образом, в приватном блокчейне может храниться информация любого частного лица или организации, однако они смогут получить только те данные, к которым им выделен доступ.

Как сообщает Anycoin , в заявке также описаны недостатки традиционных методов хранения и распространения данных, например, в виде приложенных к электронным письмам файлов или загрузке файлов на сервер провайдера через сайт, что, по мнению автора решения, представляет угрозу вмешательства со стороны третьих лиц.