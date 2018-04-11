П рограмма международного мероприятия для представителей власти, финансового и реального секторов российской экономики « Петербургский Цифровой Форум », организованного Правительством города Санкт-Петербурга 18 и 19 апреля , включает несколько специализированных конференций.

Так, 19 апреля по инициативе Санкт-Петербургского клуба ИТ-директоров и банка УРАЛСИБ состоится мероприятие для банкиров-инноваторов, экспертов и разработчиков решений и сервисов «Банк будущего». Спикеры конференции обсудят с руководством финансовых, IT подразделений, департаментов развития и инноваций крупных кредитных организаций свежие идеи и тенденции в области поддержки инфраструктуры финансового сектора.

iSimpleLab представит свои разработки для проекта в банке УРАЛСИБ по внедрению системы ДБО для юридических лиц с использованием Open API на базе iSimpleBank 2.0 и портала, построенного на технологиях партнера по проекту — компании Artsofte. Президент компании iSimpleLab Дмитрий Мирошников расскажет о построении архитектуры высоконагруженной системы ДБО в банке УРАЛСИБ.

Для данного проекта была спроектирована и внедрена новая архитектура, основанная на горизонтальном масштабировании, контейнеризации серверов приложений и автоматизации их развертывания при помощи платформы Kubernetes. В условиях необходимости миграции с текущей системы ДБО, наличия жесткого SLA по критическим для бизнеса задачам, при сжатых сроках, высокой скорости выпуска обновлений программный продукт компании показал универсальность, гибкость и адаптируемость.

Подробности — на конференции «Банк будущего», которая начнется 19 апреля с 10-00.

Ждем встречи на Петербургском Цифровом Форуме 18 и 19 апреля, в КВЦ Экспофорум, Санкт-Петербург.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Интересы iSimpleLab по направлению ДБО распространяются на банки в России и страны СНГ.

Компания продвигает на банковский рынок систему ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это новая современная система ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, система iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group