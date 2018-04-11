Агентство по страхованию вкладов 13 апреля направило в Арбитражный суд Нижегородской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Профессионального Кредитного Банка (ПК-Банка) Виталия Боровкова и Вячеслава Крапивина в общем размере около 101,073 млн рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Напомним, лицензия у ПК-Банка была отозвана 19 декабря 2014 года, а в апреле 2015-го он был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

В ходе проверки обстоятельств банкротства конкурсный управляющий установил, что председателем правления банка Крапивиным и исполняющим обязанности предправления Боровковым не осуществлена передача банковской документации и электронной базы данных (резервной копии). Кроме того, были выявлены совершенные в период с 30 декабря 2013 года по 12 декабря 2014-го действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам, а также по формированию технической ссудной задолженности физических лиц, в результате чего банку был причинен значительный ущерб.



«Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», — указывают в АСВ.