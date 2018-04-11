Банк России с 13 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,06 рубля, что ниже предыдущего дня на 199,67 копеек. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,75 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 252,70 копеек.

По словам Владислава Антонова, аналитик Альпари, в паре доллар/рубль сформировались границы 61,26–65,06 рубля для будущего бокового движения.

«Если Штаты откажутся от ракетного удара по Сирии, то в рамках дальнейшей нисходящей коррекции курс доллара США может в моменте упасть до отметки 60,79 рубля. В паре евро/рубль ожидается боковое движение между 75,60 – 80,50 рубля. Здесь еще нужно рассматривать сценарий, что США может нанести удар по Сирии, никого не предупредив второй раз. В этом случае рубль ослабится к доллару до 66 рублей, к евро – до 82 рублей», - поясняет аналитик.

«На валютной секции Московской биржи в начале дня мы ожидаем попыток дальнейшего восстановления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, высокие цены на нефть поддержат долларовых «медведей», что позволит им закрепиться ниже поддержки, расположенной на уровне 62 рубля за единицу американской валюты. Дополнительным фактором станет снижение опасений относительно возможности введения санкций по отношению к российскому госдолгу, что стало основным поводом к провалу в рубле в начале недели. При этом, пробой поддержки говорит в пользу возможности дальнейшего восстановления позиций российской валютой. Так, при благоприятных условиях и сохранении текущих уровней на рынке энергоносителей, мы не исключаем, что в среднесрочной перспективе доллар может отступить в район 57 – 59 рублей», - комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Как прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club, на пятничных торгах пара USD/RUB останется в диапазоне между 61,5-62,5 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,8-77,08 рубля.

«Повышенная неопределенность и нервозность на рынке не позволит рублю значительно укрепиться в краткосрочной перспективе. Тем более что сегодня может сработать фактор наступления выходных, перед которыми игроки могут зафиксировать прибыль по рублю после двух дней восстановления, чтобы сократить риски, ведь за ближайшие два дня может поступить немало дурных вестей. Так, даже в случае попыток дальнейшего отката, к концу дня доллар/рубль, вероятно, будет торговаться ближе к отметке 63 рубля», - считает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.